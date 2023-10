Milan-Juventus è anche la sfida tra Stefano Pioli e Max Allegri. Due che qualche frecciatina se la son già mandata in queste settimane. Il tecnico bianconero ha sempre piazzato il peso del dover vincere lo scudetto sulle spalle dei rossoneri, dell'Inter e del Napoli: come se la Juve corresse solo per il quarto posto. Dal canto suo Pioli ha ribadito come alla lunga il fatto di non giocare le coppe europee si rivelerà un vantaggio decisivo per la Juve. Schermaglie dialettiche, poi in campio tutti vogliono vincere, tutti devono farlo. Rendendo ancor più particolare una partita di per sé già diversa dalle altre, soprattutto per loro due. Il passaggio dal Cagliari al Milan ha segnato un crocevia decisivo nella carriera di Allegri, che in rossonero ha vinto il primo scudetto e accumulato quell'esperienza decisiva per arrivare pronto e sereno al punto giusto quando si è presentato alla Juve aprendo un ciclo vincente senza precedenti. Ma anche Pioli ha un passato vincente alla Juve, anche se magari sono in pochi a ricordarlo: è proprio con la maglia della Juve che ha vissuto gli unici veri successi da calciatore, un triennio in cui ha vinto praticamente tutto dal 1984 al 1987 da giovane promessa del calcio italiano prima che gli infortuni lo costringessero a rivedere ambizioni e obiettivi. Tre anni che gli han permesso però di entrare a suo modo nella storia della Juve.Scopri in gallery tutto quello che c'è da sapere del Pioli bianconero