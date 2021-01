Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è stata pubblicata una carrellata di sfide iconiche tra Juventus e Milan giocate al Meazza. Tra queste, la prima a valere il campionato, nel 1901: "Qui, per coerenza, si citano solo le partite giocate a Milano ma il 1901 merita un’eccezione: è stata la prima volta in cui Milan e Juventus si sono guardate in faccia pensando allo scudetto. Altri tempi, altro pallone, altre maglie: la Juve giocava con la casacca rosa (no, non quella disegnata da Pharrell...). E poi, altro regolamento: Juve-Milan quell’anno è una semifinale in gara secca, che non si usa più

neanche in Coppa Italia. Pioviggina, l’ingresso allo stadio è gratuito ma a inviti e vincono i rossoneri".