La Juventus vuole scacciare subito critiche e dubbi maturati dopo la sconfitta a Verona e l’occasione sarà la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan. Ad arbitrare sarà Valeri, coadiuvato da Bindoni e Fiorito. Quarto uomo sarà Chiffi, al Var ci saranno Nasca e Vivenzi. Qui, tutti gli episodi di Milan-Juve, semifinale d'andata di Coppa Italia. Dalle 20.45, fischio d'inizio a San Siro.



MILAN – JUVENTUS

VALERI

BINDONI – FIORITO

IV: CHIFFI

VAR: NASCA

AVAR: VIVENZI



70' Espulso Theo Hernandez per doppia ammonizione a causa di un fallo su Paulo Dybala



68' - Fallo di Castillejo su Alex Sandro, Valeri fischia il fallo. Reazione del rossonero con il guardialinee e ammonizione per lui. Salterà il ritorno



64' - Manata in faccia in area di Rebic su Cuadrado, dopo il silent check del var Valeri fa proseguire



57' Fallo a metà campo di Kessie su Paulo Dybala, scatta il cartellino giallo per il rossonero



43' - La partita si accende: Kessie dopo un duello con Cuadrado e allarga il gomito colpendo al petto il colombiano. Il Var richiama Valeri confermando che il fallo non è da espulsione.



42' - Scintille Pioli-Sarri per un fallo su Dybala, ammonito il tecnico del Milan



39' - Fallo di Paulo Dybala su Ibrahimovic al limite dell'area. È lo svedese però a calciare l'argentino. Punizione successiva sulla barriera



31’ - Ammonito Ramsey, fallo sulla metà campo nei confronti di Theo Hernandez



29’ - Ammonito Ibrahimovic, gomito alto su De Ligt. Sarri è una furia con il quarto uomo: voleva il rosso (leggi qui l'episodio). Lo svedese salterà il ritorno.



7' - Ramsey atterrato in area di rigore da Bennacer: Valeri non ha dubbi, tutto regolare. Da replay, il contatto sembra esserci...



1' - Calcio d'inizio