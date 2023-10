E' la notte delle grandi occasioni a San Siro, conche si contendono 3 punti preziosi in virtù di quella che è la classifica. Il fischietto del match è assegnato al signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dai due assistenti Colarossi e Lo Cicero. Come Quarto Ufficiale è stato scelto Marcenaro, mentre in sala VAR troviamo la coppia composta da Irrati e Maggioni.72' - Subito un altro giallo: questa volta il "colpevole" è Locatelli, autore di una brutta entrata a gamba alta su Florenzi71' - Ammonito anche Gatti, che ferma Leao fallosamente a centrocampo69' - Giallo anche per McKennie63' - GOL JUVE! A sbloccare il match è Locatelli, con un tiro dalla distanza deviato da Krunic: nessun dubbio, è tutto regolare61' - Reijnders stende Locatelli a centrocampo: giallo anche per lui52' - Giallo per Weah, autore di un fallo su Adli: è il primo ammonito del match46' - Si riparte!45' - Finisce qui il primo tempo, con il Milan in dieci uomini39' - ROSSO per Thiaw! Il tedesco espluso da Mariani dopo aver fermato fallosamente Kean diretto pericolosamente verso l'area rossonera: per l'attaccante della Juve era una chiara occasione da gol20' - Partita tranquilla a San Siro, finora, dal punto di vista arbitrale1' - Al via il match!