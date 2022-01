9









Ha fatto discutere ancora prima del calcio d'inizio l'arbitraggio di Milan-Juve, con l'indisponibilità di Daniele Orsato e la conseguente designazione quale suo sostituto del collega Marco Di Bello. È il fischietto della sezione di Brindisi, dunque, a dirigere l'attesissimo big match dello Stadio Meazza, in programma alle 20.45 e valido per la quarta giornata di ritorno di Serie A.



Di seguito tutti gli episodi da moviola analizzati live:



43' - Messias ferma "con le cattive" Chiellini, che resta a terra dolorante. Giallo per il rossonero, giusto.



12' - Ammonito anche Leao, che atterra Cuadrado in fase di ripartenza.



9' - Giallo per Locatelli, autore di una brutta entrata su Tonali. Diffidato, il centrocampista bianconero salterà la prossima partita di campionato.



3' - Contatto sospetto nell'area bianconera tra Alex Sandro e Calabria. Episodio dubbio, che però non viene valutato al Var.



1' - Inizia il match!



MILAN – JUVENTUS

DI BELLO

COSTANZO – PASSERI

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERIANI