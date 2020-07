è l'anticipo serale della 31esima giornata di. Di seguito, gli episodi da moviola analizzati dalla redazione de Ilbianconero.com.Martedì 07/07 h. 21.45GUIDACARBONE – LONGOIV: LA PENNAVAR: GIACOMELLIAVAR: MELIRebic col petto su cross di Theo Hernandez, la palla carambola su Bonucci, che ha il braccio largo. L’arbitro all’inizio ammonisce Rebic poi, richiamato dal Var, cambia decisione e assegna il rigore al Milan e il giallo a Bonucci. Decisione che sembra corretta: il pallone colpisce da distanza ravvicinata il difensore bianconero, che però ha il braccio largo.Paquetà lancia per, che si invola da solo e batte Szczesny. Poi il guardalinee fischia il fuorigioco, confermato dal Var.al momento del passaggio del brasiliano, Ibra è davanti l'ultimo difensore bianconero.Pestone di Bennacer su Pjanic, che intanto si era già liberato del pallone. L’arbitro lascia correre dando il vantaggio alla Juve, poi ammonisce il centrocampista del Milan.: Ronaldo si tuffa di testa in area, Ibrahimovic lo anticipa sfiorando il pallone (e la testa di CR7). I bianconeri chiedono un rigore, l’arbitro lascia correre e il Var, con un silent check, conferma.Prima ammonizione della partita: Paquetà va dritto su Bentancur, spalla contro corpo, buttandolo a terra. Punizione netta per la Juve, ammonizione giusta per il centrocampista del Milan.Contatto a palla lontana tra. CR7 finisce a terra, l’arbitro non ravvisa gli estremi del falloPartiti!