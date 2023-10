In gallery la moviola dei giornali e il commento sulla prova dell'arbitro Mariani.

Un big match come quello tra Milan e Juve non è mai semplice da arbitrare, soprattutto quando il risultato resta in equilibrio fino alla fine. Una gara chiaramente cambiata e condizionata dall'espulsione di Thiaw per il fallo su Kean che si stava involando verso la porta. Tante ammonizioni nel finale e qualche protesta, soprattutto in casa rossonera, come testimoniano le ripetute lamentele di Leao e le parole di Stefano Pioli nel post partita, proprio in relazione al trattamento "speciale" che l'esterno portoghese avrebbe ricevuto da Federico Gatti.