Certo non deve avere aiutato il trambusto degli ultimi giorni. La designazione di Orsato, le polemiche, poi l'indisponibilità e il cambio della designazione, con Di Bello che si è ritrovato a fischiare l'inizio del match di ieri sera, a San Siro, tra Milan e Juventus. Non una prova brillante, la sua, con tanti episodi giudicati nella maniera sbagliata che lo portano ad un'insufficienza complessiva. In particolare, i giornali sottolineano il mancato rigore su Morata; più dubbiosi, invece, sull'episodio in avvio che coinvolge Calabria e Alex Sandro.



