La Juventus ieri sera ha ricordato a tutti che per la corsa scudetto c'è ancora e ha tutta l'intenzione di far valere i propri gradi di squadra più forte della Serie A. Una differenza sostanziale emersa nella vittoria per 3-1 contro il Milan è la profondità della rosa. Sky Sport ha infatti analizzato il valore economico delle due panchine di San Siro, e i conti sono eloquenti: da una parte McKennie (23 milioni + bonus), Kulusevski (35 + bonus), Arthur (17), Bernardeschi (40) e Demiral (18); dall'altra il solo Conti comprato per 24 milioni, per il resto giocatori a "costo zero" come Brahim Diaz, Maldini jr., Kalulu e Colombo.

Chiaramente è un'analisi semplicistica, i parametri zero e i giovani possono rivelarsi colpi straordinari così come dei giocatori strapagati possono fallire. Tuttavia le differenze ieri erano macroscopiche e dicono molto sulle possibilità concrete della Juve.