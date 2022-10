Come racconta il Corriere dello Sport, la Juve anti-Milan salvo sorprese dell’ultimo minuto dovrebbe ricalcare anche nell'assetto tattico quella che ha fatto un sol boccone del Bologna domenica scorsa: con un Di Maria in meno e un Milik in più, l ’ abito migliore resta il 4-4-2, poi in Champions con ogni probabilità si cambierà ancora. Ed è proprio il centravanti polacco a vincolare le scelte definitive di Allegri: le risposte della rifinitura di ieri sono state positive, l'affaticamento muscolare sembra smaltito,Se poi dovesse rivelarsi necessaria una maggiore prudenza, la Juve cambierà tutto: con Milik in panchina, infatti, si tornerebbe al 4-3-3 con un centrocampista in più (Leandro Paredes).