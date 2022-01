Manca da ben dieci anni il pareggio in una sfida di campionato a San Siro tra Milan e Juve, che domenica sera si ritroveranno a confronto sul campo dello stadio Meazza. Per vedere una "X" sulla schedina tra le due squadre bisogna tornare al 25 febbraio 2012, quando i rossoneri di Massimiliano Allegri e i bianconeri di Antonio Conte chiusero la gara sull'1-1. E che gara... Sì, ricordate bene: stiamo parlando della partita del famoso "gol di Muntari", non convalidato nonostante il pallone avesse superato la linea di porta. Dopo quel match a San Siro sono arrivate 3 vittorie per il Milan e 6 per la Juve.