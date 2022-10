Intervenuto nella sua consueta rubrica su Calciomercato.com, l'ex arbitro internazionale Massimoha analizzato anche la prestazione di Danielein, attribuendogli un(al Var Daniele). Ecco il suo commento sull'operato del direttore di gara: "Partita ad altissimo coefficiente di difficoltà, personalità ed esperienza lo aiutano. Sbaglia sul primo gol del Milan, ed è un errore grave: non vede un fallo nettissimo disu, forse per eccesso di sicurezza ed egocentrismo, poi l'azione prosegue e finisce quando il pallone esce. Il calcio d'angolo dal quale nasce il gol è una nuova azione, e per questo il Var non può intervenire. Il tocco di mano disul tiro dimi ha lasciato perplesso: è vero che ha la mano sul petto, ma ho avuto la sensazione che cerchi il pallone col gomito. Forse è poco per dare un rigore, ma diciamo che non ha fatto di tutto per evitare il pallone. Anzi...".