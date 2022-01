Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha analizzato gli episodi da moviola del match di domenica sera tra Milan e Juve, finito 0-0. Ecco il suo commento: "Manca un rigore per parte. Era da fischiare il fallo di Messias su Morata e quello di Cuadrado su Calabria. Di Bello ha sbagliato anche perché durante la partita ha fischiato 35 falli che sono un'enormità. È inspiegabile che non abbia dato i due in area di rigore. È un arbitro che ha personalità ma gli manca la qualità".