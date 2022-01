Rade Krunic ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Milan-Juve. Ecco il suo commento sul big match: "Questa è una di quelle partite che si sognano da sempre, per noi è importante, c'è tanta emozione, è il sogno di ogni bambino. Io pretendo sempre il massimo da me stesso, quest'anno gioco un po' di più, anche in diversi ruoli in base alla situazione: mancavano tanti giocatori, io spero di giocare sempre di più".