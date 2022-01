Pesanti insulti a Manuel Locatelli nel corso del big match tra Milan e Juve. Dagli spalti di San Siro sono infatti partiti alcuni cori in direzione del centrocampista bianconero - "uomo di merda", le parole udite distintamente dai pochi tifosi presenti - che poco prima era anche stato ammonito per un fallo su Tonali.



Una partita molto sentita, quella di oggi, per il classe 1998, cresciuto calcisticamente proprio nelle giovanili rossonere, fino all'esordio in Serie A con la prima squadra. Poi il trasferimento al Sassuolo e, la scorsa estate, il passaggio alla Juve, la squadra che non ha mai nascosto di sostenere fin da bambino.