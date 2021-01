Incrocio di mercato a San Siro tra Milan e Juve. Sulla lista di Fabio Paratici c'è ancora Hakan Calhanoglu, il trequartista turco che ha il contratto in scadenza a giugno e sta trattando il rinnovo con i rossoneri. La fumata bianca però non arriva, il giocatore è libero di firmare un pre accordo con un altro club e la Juve ci pensa solo se ci sarà l'occasione di prenderlo a parametro zero. La priorità di Calhaoglu è al Milan, con i bianconeri sullo sfondo.