Sarà Gigi Buffon a difendere la porta della Juventus nel match di questa sera contro il Milan. Il numero 1 bianconero sta ancora aspettando la presenza in Serie A per superare Paolo Maldini e diventare il calciatore con più presenze nel campionato italiano ma intanto questa sera avrà l'importante responsabilità di dover difendere i pali della squadra bianconera, nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Per superare il record di Maldini ci vorrà ancora un pò di pazienza ma Gigi non ci pensa, stasera testa solo alla coppa.