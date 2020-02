Dopo l’amara sconfitta nel derby di ieri sera per 4-2 contro l’Inter, il Milan vuole subito lasciarsi alle spalle la disfatta e concentrarsi per la semifinale di Coppa Italia di giovedì contro la Juventus. Ecco il report della sessione di allenamento di oggi: “Dopo la colazione condivisa i ragazzi di Mister Pioli hanno iniziato il lavoro in palestra con l'attivazione muscolare. A seguire la squadra si è divisa in due gruppi: il primo, composto dai giocatori impegnati nel match di ieri, ha continuato un lavoro defaticante. Il secondo gruppo, invece, è uscito sul campo ribassato alle spalle della palestra per le esercitazioni tecniche. A chiudere l'allenamento, una serie di conclusioni in porta con palla in movimento e la partitella a campo ridotto. Domani squadra attesa a Milanello per pranzo, allenamento previsto nel pomeriggio”.