Nella formazione della Juventus che sta per affrontare il Milan a San Siro spicca l'ennesima panchina per Dejan Kulusevski. Ma il motivo di tale esclusione è stato spiegato da Sky Sport nel prepartita: Paulo Dybala gioca con la febbre e a partita in corso potrebbe aver bisogno di uscire. Di conseguenza serve avere in panchina un'alternativa valida e fresca da inserire, e per questo Andrea Pirlo ha deciso di far partire Kulusevski dalla panchina. Non per fargli "perdere il ballottaggio" con Chiesa e Ramsey, ma perché, in assenza di Morata e con il giovane Da Graca unico altro attaccante convocato, sarà lui la primissima alternativa al posto di Dybala.