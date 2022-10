Oggi alle 18 andrà in scena il primo big match di questa giornata di campionato, con Milan e Juventus che sono pronte ad illuminare un San Siro tutto esaurito. Sarà una sfida ricca di campioni da entrambe le parti, anche se alla lista mancheranno diversi nomi di spessore. Dai già noti, fino ai più recenti, con quest'ultimo che non prenderà parte alla trasferta milanese a causa delle due giornate di squalifica rimediate dopo la gomitata di Monza. Si potrà contare però sulla presenza di stelle come, solo per citarne alcuni.In attesa del fischio d'inizio abbiamo provato a immaginare una rosa composta dai, tralasciando dunque i vari infortunati e squalificati.