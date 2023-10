Se il Milan precede la Juve in classifica, c'è un aspetto in cui i bianconeri fanno molto meglio. La Juventus infatti incassa quasi 100 milioni all’anno dal suo main sponsor e dal partner tecnico, con Jeep e Adidas che valgono rispettivamente 46 e 51 milioni. Il Milan, anche in questo caso al secondo posto, ottiene circa 30 milioni dallo sponsor tecnico Puma e una somma intorno ai 15 milioni dal principale jersey sponsor Emirates. Lo riporta Tuttosport.