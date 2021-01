C'era grande attesa - alimentata anche dai post social del calciatore - per sapere le condizioni fisiche di Ibrahimovic in vista di Milan-Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, lo svedese si è nuovamente allenato a parte e, quindi, non si può ancora considerare recuperato. Nonostante il tentativo di recupero, Ibrahimovic non prenderà parte alla sfida di domani sera e sarà costretto a guardare Milan-Juventus dalla tribuna. Molto probabilmente, ci penserà ancora una volta Rafael Leao a sostituirlo in attacco e a cercare di proseguire la sua striscia positiva di 2 gol in tre partite.