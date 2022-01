Questa volta Locatelli va in difficoltà. Nel duello che sa tanto di Nazionale contro Sandro Tonali, infatti, il centrocampista della Juventus va in difficoltà contro il collega avversario. Noi de IlBianconero.com abbiamo dato 5.5 in pagella all'ex Sassuolo, e gli altri?



Sfoglia la gallery per vedere le pagelle di Locatelli dei giornali