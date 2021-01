Come evidenziato ieri sera da Sandro Piccinini su Sky, Juve e Milan hanno valori della rosa davvero diverso. Almeno considerando titolari e prime riserve. Il costo del Milan è nettamente inferiore: i tredici migliori giocatori della Juventus sono costati 511 milioni, quelli rossoneri 144 milioni. Meno di un terzo, a conferma che Paolo Maldini e il suo staff hanno comprato giocatori a prezzi inferiori al loro valore reale: un valore che è aumentato certamente, grazie ai risultati degli uomini di Pioli. Il monte stipendi invece dice 240 per i torinesi, 90 per i milanesi. Dati che non andranno dimenticati, la sera della Befana, quando Milan e Juve scenderanno in campo.