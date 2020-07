6









Torna la Juve e riparte da San Siro, dove affronterà il Milan questa sera alle 21.45. Maurizio Sarri ritrova finalmente Giorgio Chiellini, ma anche Alex Sandro. Difficile prevedere una gara dal primo minuto per entrambi, ma intanto il tecnico - come raccontato anche ieri in conferenza stampa - può contare su uno spezzone di partita dopo averli rivisti in gruppo in settimana.



I CONVOCATI - Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Chiellini, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Coccolo. Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore. Ronaldo, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri e Vrioni.