Stasera alle 21.45, San Siro sarà il teatro di una sfida storicamente dal sapore speciale. Milan-Juventus sarà una partita che significherà molto per entrambe le squadre: per i bianconeri sarà l’occasione di mettere una serie ipoteca sulla questione scudetto, per i rossoneri un passo decisivo verso l’Europa League. Buone notizie per Stefano Pioli, che potrà contare sulla presenza di Hakan Calhanoglu, che ha smaltito la contusione al polpaccio che lo ha messo fuori dai giochi durante la partita contro la Lazio. Ecco i convocati rossoneri:



PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.



DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.



CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.



ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.