Rientra Federico Bernardeschi. Nessuna sorpresa tra i convocati della Juventus: restano ancora fuori Bonucci e Ramsey, con il primo alle prese con un infortunio muscolare e il secondo in uscita, dal Covid e sul mercato. Ancora una chiamata per Aké, che ben aveva figurato contro la Sampdoria, in Coppa Italia. Ecco i convocati della Juventus.



PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin.



DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani.



CENTROCAMPISTI: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.



ATTACCANTI: Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Aké