Siamo giunti alla vigilia della super sfida di San Siro tra Milan e Juve, con i bianconeri che proveranno ad andare contro i pronostici ed espugnare il Meazza. In caso di vittoria della squadra allenata da Max Allegri, il distacco in classifica con i rossoneri si assottiglierebbe solamente a 4 punti mettendo così in discussione anche un eventuale lotta Scudetto, Inter permettendo.



Ma oltre ai 3 punti, la Vecchia Signora va a caccia anche del suo nono risultato utile consecutivo in campionato. L'ultima sconfitta risale infatti al 27 novembre, quando l'Atalanta di Gasperini si impose sul prato dell'Allianz per 0-1. Da allora, sono arrivate 6 vittorie e 2 pareggi.