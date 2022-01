Manuel Locatelli era diffidato e salterà Juventus-Verona. Il centrocampista bianconero è stato ammonito per un fallo su Sandro Tonali: l'arbitro, dopo appena 8 minuti ha deciso di estrarre il giallo che naturalmente potrà condizionare la partita dell'ex mediano del Sassuolo.



Punita la troppa irruenza dello juventino, andato a coprire sull'intervento di McKennie in pressing sul possesso di palla di Tonali. Dunque, Allegri non l'avrà a disposizione nella partita al rientro della sosta, contro il Verona.