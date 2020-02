Your browser does not support iframes.

Al via la seconda semifinale di andata della Coppa Italia: a San Siro, ecco Milan e Juventus. I rossoneri di Stefano Pioli, reduci dalla sconfitta nel derby, cercheranno immediatamente di ribaltare il momento no. Sarri arriva dal brutto ko di Verona che ha portato l'Inter all'aggancio in vetta alla classifica della Serie A. Ecco le immagini del pre partita: trovate tutto nella nostra gallery dedicata, per una partita che ha tantissimo da raccontare e da mostrare. A partire dalla sfida interna tra Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic.