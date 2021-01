La Juventus si appresta ad affrontare il Milan allo stadio Giuseppe Meazza, in un turno dell'Epifania condizionato dal Covid-19 e dalle assenze dell'ultimo momento.



QUESTE LE SCELTE DEI DUE ALLENATORI:



Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rafael Leao. A disp: Tatarusanu, Donnarumma Antonio, Conti, Kalulu, B. Diaz, Musacchio, Maldini, Colombo, Duarte, Frigerio. All. Pioli

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Ronaldo, Dybala. A disp: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Chiellini, Arthur, McKennie, Di Pardo, Portanova, Fagioli, Kulusevski, Bernardeschi, Da Graca All. Pirlo