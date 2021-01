Come raccontato dal Corriere della Sera, edizione Torino, l'ASL del capoluogo piemontese sarebbe pronta a fermare la sfida tra la Juventus e il Milan. Scrive il quotidiano: "La situazione è in divenire. Ed è sotto la stretta osservazione della Asl locale, come spiega il dottor Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino". Le parole di Roberto Testi - che trovate qui - indicano infatti la possibilità che non si giochi: nel caso in cui dovessero esserci nuovi positivi, a quel punto si creerebbe un problema di sicurezza per gli altri giocatori. E l'ASL sarebbe tenuta a intervenire, isolando tutti.