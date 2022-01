Manca da ben 30 anni il doppio pareggio in campionato, tra andata e ritorno, tra Milan e Juve. Lo riportano le statistiche della Lega Serie A in vista del big match di domenica sera allo Stadio Meazza, dove entrambe le squadre andranno a caccia di una vittoria. A settembre la sfida all'Allianz Stadium finì 1 a 1, con i rossoneri capaci di agguantare il pareggio al 76' dopo il gol di Morata nei primi minuti di gioco. Per trovare l'ultima volta in cui bianconeri e rossoneri hanno concluso tutte e due le partite di campionato con una "X" bisogna risalire alla stagione 1991-92.