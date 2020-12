L'Infortunio di Zlatan Ibrahimovic mette in seri guai il Milan che si sta muovendo cambiando i propri piani per il mercato di gennaio, ma che dovrà gioco forza iniziare a prevedere un utilizzo stagionale differente per la punta svedese. Il giocatore rossonero starà fuori per altre quattro settimane, e Milan-Juve sembra più che in bilico. Come raccontato da Giacomo Zanon, responsabile del reparto di traumatologia dello sport dell'Ospedale San Matteo di Pavia. "un trauma con sanguinamento è una lesione importante. In più, il soleo è il muscolo che guarisce con più difficoltà in assoluto. Difficile pensare che la prognosi possa andare sotto le quattro settimane"