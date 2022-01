L'adrenalina aumenta, la tensione la si può 'tagliare' con una lama e la paura di finire nel baratro accresce ulteriormente la sensazione del brivido che sta scorrendo sulla schiena dei tifosi juventini e milanisti. I rossoneri per tenere a distanza la Juve, i bianconeri invece, per rimettere in discussione una stagione che sembrava già segnata.



In assenza di un elemento imprescindibile come Federico Chiesa, ci si affiderà totalmente all'estro e alla genialità di Paulo Dybala, che è tornato a scuotere l'animo dei tifosi bianconeri dopo l'esultanza gioisa mostrata in occasione del gol in Coppa Italia. Rete che la Joya tenterà di trovare fortemente anche domani sera e qualora ci riuscisse, si tratterebbe della sua prima a San Siro contro il Milan.