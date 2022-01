Questa volta nessuna Joya. Paulo Dybala non lascia il segno contro il Milan, in una partita che si chiude sullo 0-0 senza nessuna emozione. Agisce troppo lontano dalla porta, troppo poco per pungere. Noi de IlBianconero.com abbiamo dato 5 all'argentino: e gli altri?



Sfoglia la gallery per vedere le pagelle di Dybala dei giornali