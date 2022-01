Numeri impressionanti, quelli di Dybala contro il Milan. Lo riporta la Lega Serie A:



"Paulo Dybala ha preso parte a 12 reti contro il Milan in campionato (sette gol e cinque assist), solo contro l’Udinese (17) la Joya è stata coinvolta in più reti in Serie A TIM – l’attaccante argentino non ha però mai segnato al Meazza contro i rossoneri in quattro precedenti nella competizione con la Juventus.".