Paulo Dybala stasera ha l’occasione di riprendersi la scena, dopo essere partito inizialmente dalla panchina in occasione della sconfitta in campionato contro l’Hellas Verona. Quale opportunità migliore se non la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan. A dare fiducia alla Joya c’è un dato incoraggiante: quando vede la maglia rossonera, si scatena. il Diavolo è la terza preda preferita del fantasista bianconero, a cui ha segnato ben sei gol da quando è iniziata la sua avventura a Torino. Ha fatto meglio solo contro l’Udinese (otto) e Lazio (nove).