Solo un pari a reti bianche, ieri sera, tra Juventus e Milan. Un risultato che non aiuta il percorso delle due squadre e che lascia l'amaro in bocca.



"1 - Milan e Juventus hanno pareggiato entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 1991/92. Armistizio.". Lo riporta Opta nel post partita.