Sarà Daniele Orsato l'arbitro della sfida di campionato tra Juve e Milan, in programma domenica sera a San Siro. L'esperto fischietto di Schio è un vero e proprio tabù per il Diavolo, che non ha mai vinto un big match diretto da lui: 11 i precedenti totali, che sono costati ai rossoneri 6 sconfitte e 5 pareggi, come rilevato da Calciomercato.com.



Nel dettaglio:

Vs Juventus: 3 pareggi, 1 sconfitta

Vs Inter: 1 pareggio, 1 sconfitta

Vs Roma: 1 pareggio, 1 sconfitta

Vs Napoli: 1 pareggio

Vs Lazio: 1 pareggio, 1 sconfitta