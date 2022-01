L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A, la 4^ del girone di ritorno. Non designato per il massimo campionato l'arbitro Serra, protagonista dell'errore decisivo per il risultato finale in Milan-Spezia lo scorso lunedì. Il fischietto torinese è stato designato come varista per la sfida di Serie B Brescia-Ternana



Milan – Juventus domenica ore 20.45

Orsato

Costanzo – Passeri

Iv: Marcenaro

Var: Di Bello

Avar: Valeriani



H. Verona – Bologna venerdì ore 20.45

Gariglio

Cecconi – Lombardo

Iv: Marcenaro

Var: Giacomelli

Avar: Rossi C.



Genoa – Udinese sabato ore 15.00

Doveri

Bindoni – Macaddino

Iv: Santoro

Var: Di Paolo

Avar: Pagnotta



Inter – Venezia sabato ore 18.00

Marchetti

Lombardi – Dei Giudici

Iv: Minelli

Var: Mazzoleni

Avar: Mastrodonato



Lazio – Atalanta sabato ore 20.45

Sozza

Tegoni – Trinchieri

Iv: Baroni

Var: Massa

Avar: De Meo



Cagliari – Fiorentina domenica ore 12.30

Aureliano

Galetto – Margani

Iv: Marinelli

Var: Maresca

Avar: Muto



Napoli – Salernitana domenica ore 15.00

Pairetto

Longo – Bottegoni

Iv: Cosso

Var: Banti

Avar: Baccini



Spezia – Sampdoria domenica ore 15.00

Manganiello

Liberti – Moro

Iv: Volpi

Var: Valeri

Avar: Lo Cicero



Torino – Sassuolo domenica ore 15.00

Fourneau

Affatato – Avalos

Iv: Colombo

Var: Nasca

Avar: Capaldo



Empoli – Roma domenica ore 18.00

Fabbri

Alassio – Rocca

Iv: Giua

Var: Abisso

Avar: Prenna