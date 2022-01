In collegamento con gli studi di Sky Sport, Alex Del Piero ha detto la sua su Milan-Juve. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni:



IL BIG MATCH - "Nella partita dei bianconeri c'è tutto il loro momento: prima penso a non prenderle, poi vedo cosa succede. Cuadrado non era in giornata strepitosa, Chiesa è fuori, mancano giocatori in grado di dare degli strappi, non ci sono mai cambi di ritmo e di velocità. Si può dire tutto, quella del campo è una questione allarmante, ma oggi ci sono pochi giocatori che quando vanno a controllare la palla rischiano la giocata, l'uno contro uno, il dribbling. In generale, lo vediamo poco in Italia rispetto ad altri campionati".



SERIE A - "Tutti gli allenatori fanno calcoli. Ad Allegri stava per uscire che la corsa scudetto non è mai partita per la Juve quest'anno... Siamo abituati a pensare che la Juve sia sempre in corsa per il titolo, ma adesso è tutto diverso. A inizio stagione i dubbi sono diventati realtà: come ha detto Max, Ronaldo non c'è, abbiamo diversi problemi, ci accontentiamo del quarto posto...".​