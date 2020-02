Mattia De Sciglio torna in campo contro il Milan, sua ex squadra. Il terzino della Juventus, salvo sorprese, sarà in campo sulla destra al posto di Juan Cuadrado, in una difesa poi completata da De Ligt, Bonucci ed il solito Alex Sandro sulla sinistra. Sarri ha dubbi in attacco e a centrocampo. In mezzo Matuidi sembra destinato a rimpiazzare Adrien Rabiot mentre in attacco Ramsey è favorito su Higuain per un posto in attacco nel quale ci saranno Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo.