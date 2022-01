​L'Algeria di Ismaël Bennacer, campione d'Africa in carica, rischia di salutare la competizione: per restare in corsa deve vincere contro la Costa d'Avorio di Franck Kessie. In caso di ko, l'ex Empoli rientrerà a Milano venerdì e potrebbe addirittura andare in panchina domenica sera contro la Juventus. ll protocollo varato per i calciatori che partecipano alla Coppa d’Africa non prevede infatti 10 giorni di quarantena come accade per chi proviene normalmente dai paesi classificati nella fascia E dal nostro governo, ma sarà semplicemente soggetto a un monitoraggio più rigido da parte del club a livello di controlli anti Covid 19.