Come racconta il Corriere dello Sport, entrambe le società, in ogni caso, stanno portando avanti una politica di contenimento dei costi, quanto mai necessaria per affrontare l’impatto della pandemia sui conti. I bilanci dei due club sono ancora in rosso. Decisamente più pesante il risultato d’esercizio 2021-22 della Juve: -254,3 milioni, il peggiore della storia, con ricavi per 443,4 milioni (in calo rispetto ai 480,7 del 20-21) e costi operativi in crescita da 449,3 milioni a 483,4; un incremento che riguarda principalmente il personale tesserato (+27,7 milioni).