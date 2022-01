1







di Marcello Chirico

"Una partita inarbitrabile". Milan-Juve è una sfida difficilissima e più si avvicina il fischio d'inizio, più crescono i dubbi su una gara decisiva per il prosieguo del campionato. Una partita che già nei giorni scorsi ha vissuto delle prime polemiche arbitrali, dopo l'errore di Serra nella gara tra i rossoneri e lo Spezia, ma soprattutto per la designazione di Orsato come arbitro. Poi Orsato ha dato forfait e al suo posto è stato scelto Di Bello, che avrà un compito difficilissimo.



Marcello Chirico parla così di questa situazione nel suo ultimo video: