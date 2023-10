La, tramite il proprio sito ufficiale, "scalda" l'attesa del big match contro ilproponendo il racconto di un duello che potrebbe ripetersi nella sfida di domenica. Eccolo: "6 gennaio 2021. Al 18'va via ache difende sulla sua zona di campo, riceve il tacco di Dybala con cui ha appena scambiato palla, si accentra e trafigge in diagonale il portiere rossonero. Saranno 5 i suoi tiri complessivi, 3 in porta. Due gol. Per Theo, 2 tackles e 3 palloni intercettati: una prestazione che, per tutto il pacchetto, non sarà sufficiente a evitare la vittoria bianconera per 1-3 (in rete per la Juve anche McKennie)".