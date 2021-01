Minuto 62 di Milan-Juventus: Federico Chiesa da fuori mette dentro all'angolino il secondo gol personale e di squadra e porta i bianconeri in vantaggio per 2-1 a San Siro.

Minuto 63 della stessa partita: Federico Chiesa chiede il cambio e al suo posto entra Weston McKennie (che sarebbe comunque dovuto entrare in campo, ma al posto di Aaron Ramsey).

Il motivo di questa sostituzione chiesta dallo stesso ex Fiorentina? Dopo aver segnato si è accasciato a terra per dei crampi. Dunque nessun infortunio in vista, ma un problema estemporaneo per un giocatore generoso che stasera ha sudato sette camicie per arrivare regalare il risultato che per ora sta maturando allo stadio Meazza.