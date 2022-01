Una sfida nella sfida, quella offerta dal big match tra Milan e Juve in programma domenica sera a San Siro. Sulla fascia destra si confronteranno infatti Theo Hernandez e Juan Cuadrado, esterni difensivi micidiali che hanno ottenuto numeri importanti già in questa prima parte di stagione.

Il francese è infatti il primo giocatore ad aver raggiunto la doppia cifra per partecipazione alle reti (con quattro gol e sette assist) tra i difensori della Serie A, considerando tutte le competizioni: in rossonero ha inoltre segnato tre doppiette, meglio di qualsiasi pari-ruolo nei cinque migliori campionati europei. Da parte sua, Cuadrado ha già realizzato cinque reti in tutte le competizioni, eguagliando il suo record stagionale con la maglia della Juve: meglio di lui finora solo Criscito e Alberto Moreno.