Milan-Juve è già di per sé una grande sfida. La storia del calcio italiano passa anche per queste due squadre, che hanno avuto i migliori talenti al mondo. Partendo dal Milan degli olandesi, passando per quello Campione d'Europa. La Juventus di Platini, Del Piero e pluricampione d'Italia. Ultima, ma non per importanza, la sfida di domani sera: Ibrahimovic contro Ronaldo. Sia lo svedese che il portoghese partiranno titolari domani sera, pronti a regalare la finale di Coppa Italia alla propria squadra o almeno un vantaggio importante in vista della gara ritorno allo Stadium. La sfida si scalda, mentre San Siro va verso il tutto esaurito.